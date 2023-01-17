Коровина Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1843
Дочь: Анна Никандровна
Отец ребёнка: Коровин ? Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1846
Сын: Коровин Григорий Никандрович
Отец ребёнка: Коровин ? Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин ? Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно