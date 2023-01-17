Коровина Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ефросинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1843

Дочь: Анна Никандровна

Отец ребёнка: Коровин ? Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1846

Сын: Коровин Григорий Никандрович

Отец ребёнка: Коровин ? Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин ? Иванович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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