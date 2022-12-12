Дубинина Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Зинаида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сурикова Марья Львовна

Отец ребёнка: Дубинин Лев Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Львовна

Отец ребёнка: Дубинин Лев Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Дубинин Лев Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Лев Андреевич

Смерть
Неизвестно
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