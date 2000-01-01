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Мейеров Сергей Александрович

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Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

1886

Дата смерти

03.01.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нижний Новгород
Бракосочетание
1914

Жена: Мейерова Анна Леопольдовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мейеров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мейерова Анна Леопольдовна

Работа или профессия
С 1919
Гос.банк, коммунальный банк
Работа или профессия
Неизвестно
Кременчугский банк
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород
депутат Горсовета
Образование
Неизвестно
Московский университет, финансово-экономический факультет
высшее
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Образование
Неизвестно
Московский университет, медицинский факультет
неоконченное высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Совет рабочих и красноармейских депутатов, Кременчуг
депутат
Смерть
03.01.1961
г. Горький
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