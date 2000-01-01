Мейеров Сергей Александрович
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения1886
Дата смерти03.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нижний Новгород
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мейеров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мейерова Анна Леопольдовна
Работа или профессия
С 1919
Гос.банк, коммунальный банк
Работа или профессия
Неизвестно
Кременчугский банк
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород
депутат Горсовета
Образование
Неизвестно
Московский университет, финансово-экономический факультет
высшее
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Образование
Неизвестно
Московский университет, медицинский факультет
неоконченное высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Совет рабочих и красноармейских депутатов, Кременчуг
депутат
Смерть
03.01.1961
г. Горький