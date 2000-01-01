Мейеров Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейеров Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мейеров Сергей Александрович

Мать: Мейерова Анна Леопольдовна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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