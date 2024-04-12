Гулька Степан Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1874 ст.
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна
Отцом записан Лазарь Лукьянов Гулька.
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.
Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулька Евдокия Никитовна
Смерть
Неизвестно