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Гулька Степан Лукьянович

Место рождения

Майдан, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.01.1874 ст.

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна

Волковинцы, Хмельницька область
Отцом записан Лазарь Лукьянов Гулька.
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Сын: Гулька Мирон Степанович

Мать ребёнка: Гулька Евдокия Никитовна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулька Евдокия Никитовна

Смерть
Неизвестно
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