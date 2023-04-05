Гулька Евдокия Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулька Евдокия Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1874 ст.

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович

Волковинцы, Хмельницька область
Отцом записан Лазарь Лукьянов Гулька.
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Сын: Гулька Мирон Степанович

Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулька Степан Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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