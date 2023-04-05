Гулька Евдокия Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1874 ст.
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович
Отцом записан Лазарь Лукьянов Гулька.
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Гулька Степан Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно