Мальцева (Калинина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Калинина) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Синдошка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

12.06.1919

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Калинин Иван

Мать: Калинина Феоктиста Федоровна

Синдошка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мальцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович

Бракосочетание
До 1886

Муж: Мальцев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Баушева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мальцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Мальцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович

Смерть
12.06.1919
Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
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