Мальцева (Калинина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смерти12.06.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: Калинин Иван
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Баушева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Мальцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
25.02.1902
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Павлович
Смерть
12.06.1919