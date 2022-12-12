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Мальцев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мальцев Михаил Павлович

Мать: Мальцева Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мальцев Константин Александрович

Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1926

Сын: Мальцев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1929

Дочь: Екимова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Градислава Ивановна

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
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