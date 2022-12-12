Мальцев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мальцев Константин Александрович
Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1926
Сын: Мальцев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1929
Дочь: Екимова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Градислава Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно