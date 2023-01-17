Мальцева Градислава Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Градислава Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мальцев Константин Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1926

Сын: Мальцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1929

Дочь: Екимова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Александр Михайлович

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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