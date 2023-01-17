Мальцева Градислава Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мальцев Константин Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1926
Сын: Мальцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1929
Дочь: Екимова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно