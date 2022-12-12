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Мельников Александр Николаевич

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

06.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1970

Отец: Мельников Николай Александрович

Мать: Мельникова Антонина Тимофеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Бракосочетание
31.08.1991

Жена: Мельникова Елена Владимировна

Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.08.1994

Сын: Мельников Артём Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Елена Владимировна

Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.04.2000

Дочь: Мельникова Полина Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Елена Владимировна

Муром, округ Муром, Владимирская область
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