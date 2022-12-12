Мельников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1970
Бракосочетание
31.08.1991
Рождение ребёнка
23.08.1994
Сын: Мельников Артём Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
25.04.2000
Дочь: Мельникова Полина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Елена Владимировна
Муром, округ Муром, Владимирская область