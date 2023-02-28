Мельникова (Артемьева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Артемьева) Елена Владимировна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

10.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972

Отец: Артемьев Владимир Александрович

Мать: Артемьева Людмила Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
31.08.1991

Муж: Мельников Александр Николаевич

Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.08.1994

Сын: Мельников Артём Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич

Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.04.2000

Дочь: Мельникова Полина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
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