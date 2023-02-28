Мельникова (Артемьева) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972
Бракосочетание
31.08.1991
Рождение ребёнка
23.08.1994
Сын: Мельников Артём Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.2000
Дочь: Мельникова Полина Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич
Муром, округ Муром, Владимирская область