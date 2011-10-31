Мельников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1941
Дата смерти31.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941
Военная служба
С 30.08.1960 по 30.10.1963
Бракосочетание
07.05.1964
Рождение ребёнка
15.06.1968
Дочь: Шишина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1970
Сын: Мельников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Тимофеевна
Смерть
31.10.2011
Муром, округ Муром, Владимирская область