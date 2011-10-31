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Мельников Николай Александрович

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

01.04.1941

Дата смерти

31.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941

Отец: Мельников Александр Петрович

Мать: Мельникова Марфа Константиновна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Военная служба
С 30.08.1960 по 30.10.1963
Бракосочетание
07.05.1964

Жена: Мельникова Антонина Тимофеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1968

Дочь: Шишина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Тимофеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1970

Сын: Мельников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Тимофеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Смерть
31.10.2011
Муром, округ Муром, Владимирская область
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