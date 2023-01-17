Мельников Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения04.12.1912
Дата смертиОколо 12.10.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912
Образование
Около 1920
Учился в Подболотской школе.
Вступление в колхоз
С 1929 по 1930
Работал пахарем в колхозе "Восход"
Работа или профессия
До 1929
После окончания сельской школы крестьянствовал дома.
Работа или профессия
С 1930 по 1931
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе
Работа или профессия
С 1931 по ?.04.1934
Работал в колхозе "Восход"
Работа или профессия
С ?.05.1934 по ?.12.1934
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе наполнителем на кислородной станции
Военная служба
С ?.12.1934 по ?.12.1935
Демобилизован по болезни
Работа или профессия
С ?.12.1935 по 07.06.1941
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе наполнителем. В 1937 году переводят на работу слесарем, вскоре переведён помощником машиниста кислородной станции.
Бракосочетание
13.12.1936
Рождение ребёнка
30.06.1938
Сын: Мельников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Мельников Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Марфа Константиновна
Военная служба
С 07.06.1941 по ?.12.1941
7 июня 1941 года был призван на военные сборы Муромским РВК. С началом Великой Отечественной войны воевал в составе комендантского взвода при штабе 69 стрелкового корпуса 20 Армии Западного фронта стр... Показать все
Смерть
Около 12.10.1941
Вязьма, Смоленская область