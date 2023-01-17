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Мельников Александр Петрович

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

04.12.1912

Дата смерти

Около 12.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912

Отец: Мельников Пётр Иванович

Мать: Мельникова Анна Алексеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Образование
Около 1920
Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Учился в Подболотской школе.
Вступление в колхоз
С 1929 по 1930
Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Работал пахарем в колхозе "Восход"
Работа или профессия
До 1929
Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
После окончания сельской школы крестьянствовал дома.
Работа или профессия
С 1930 по 1931
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе
Работа или профессия
С 1931 по ?.04.1934
Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Работал в колхозе "Восход"
Работа или профессия
С ?.05.1934 по ?.12.1934
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе наполнителем на кислородной станции
Военная служба
С ?.12.1934 по ?.12.1935
Демобилизован по болезни
Работа или профессия
С ?.12.1935 по 07.06.1941
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работал на Муромском паровозоремонтном заводе наполнителем. В 1937 году переводят на работу слесарем, вскоре переведён помощником машиниста кислородной станции.
Бракосочетание
13.12.1936

Жена: Мельникова Марфа Константиновна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1938

Сын: Мельников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Марфа Константиновна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Мельников Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Марфа Константиновна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Военная служба
С 07.06.1941 по ?.12.1941
7 июня 1941 года был призван на военные сборы Муромским РВК. С началом Великой Отечественной войны воевал в составе комендантского взвода при штабе 69 стрелкового корпуса 20 Армии Западного фронта стр... Показать все
Смерть
Около 12.10.1941
Вязьма, Смоленская область
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