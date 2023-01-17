Шишина (Мельникова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишина (Мельникова) Елена Николаевна

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

15.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968

Отец: Мельников Николай Александрович

Мать: Мельникова Антонина Тимофеевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
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