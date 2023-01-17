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Шишина (Мельникова) Елена Николаевна
Шишина (Мельникова) Елена Николаевна
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Место рождения
Подболотня
, Карачаровская волость, Муромский уезд
Дата рождения
15.06.1968
Пол
Женский
Отец
Мельников Николай Александрович
1941 г.р.
Мать
Мельникова (Лашманова) Антонина Тимофеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968
Отец:
Мельников Николай Александрович
Мать:
Мельникова Антонина Тимофеевна
Подболотня
, Карачаровская волость, Муромский уезд
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