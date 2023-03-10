Морозова (Морозова) Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1994
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва