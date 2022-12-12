Воронцов Хрисанф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцов Хрисанф Васильевич

Воронцов Хрисанф Васильевич

avatar

Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Воронцов Василий Петрович

Мать: Воронцова Федулия Михайловна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1921

Сын: Николай Хрисанфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Князева Клавдия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Хрисанфович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close