Воронцов Хрисанф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1921
Сын: Николай Хрисанфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Князева Клавдия Хрисанфовна
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Хрисанфович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942