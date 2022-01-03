Воронцова Федулия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Воронцова Мирафия Васильевна
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Воронцова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воронцов Хрисанф Васильевич
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воронцов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно