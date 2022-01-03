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Воронцова Федулия Михайловна

Место рождения

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Воронцова Мирафия Васильевна

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Воронцова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронцов Хрисанф Васильевич

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воронцов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Воронцов Василий Петрович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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