Зелова (Леонтьева) Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелова (Леонтьева) Анастасия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Владислав Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Алексей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Василий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Сергей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1895

Сын: Зелов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Зелов Кирилл Степанович

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