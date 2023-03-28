Зелова (Леонтьева) Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зелов Владислав Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Зелов Кирилл Степанович