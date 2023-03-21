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Зелов Степан Кириллович

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Место рождения

деревня Тендиково Дмитровского уезда московской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Зелов Кирилл Степанович

Мать: Зелова Анастасия Евгеньевна

деревня Тендиково Дмитровского уезда московской губернии
Рождение ребёнка
13.03.1935

Сын: Зелов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Зелова Ольга Васильевна

деревня Тендиково Дмитровский район Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Владислав Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зелов Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелова Ольга Васильевна

Смерть
?.11.1941
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