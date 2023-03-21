Зелов Степан Кириллович
Место рождениядеревня Тендиково Дмитровского уезда московской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
деревня Тендиково Дмитровского уезда московской губернии
Рождение ребёнка
13.03.1935
Мать ребёнка: Зелова Ольга Васильевна
деревня Тендиково Дмитровский район Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зелов Владислав Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелова Ольга Васильевна
Смерть
?.11.1941