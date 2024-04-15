Ковалева (Симоненко) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Симоненко) Агриппина Федоровна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудневка, Сумська область
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Ковалев Павел Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBQY?i=735&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.

Сын: Ковалев Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Сын: Ковалев Савва Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Сын: Ковалев Власий Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.01.1899 ст.

Сын: Ковалев Василий Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z2-W?i=11&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.

Дочь: Наталия Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-J?i=358&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.

Сын: Ковалев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.03.1904 ст.

Сын: Ковалев Герасим Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4K-G?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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