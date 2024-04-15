Ковалева (Симоненко) Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBQY?i=735&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.
Сын: Ковалев Поликарп Павлович
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z2-W?i=11&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.
Дочь: Наталия Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-J?i=358&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.
Сын: Ковалев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4K-G?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно