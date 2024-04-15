Ковалев Герасим Павлович
Место рождения
Дата рождения03.03.1904 ст.
Дата смерти14.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.03.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-B?i=704&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.03.1904 ст.