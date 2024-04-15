Ковалев Власий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник Иван Павлович ..лев | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно