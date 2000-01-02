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Бянкин Николай Иванович

Место рождения

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

08.03.1958

Дата смерти

02.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Бянкин Иван Андреевич

Мать: Бянкина Нэля Сергеевна

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.01.1983

Дочь: Бянкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бянкина Е А

Рождение ребёнка
09.08.1990

Сын: Бянкин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Аликина Елена Викторовна

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
10.06.1994

Сын: Бянкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бянкина Светлана

Смерть
02.01.2000
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