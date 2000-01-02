Бянкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения08.03.1958
Дата смерти02.01.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958
Отец: Бянкин Иван Андреевич
Мать: Бянкина Нэля Сергеевна
Рождение ребёнка
01.01.1983
Дочь: Бянкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бянкина Е А
Рождение ребёнка
09.08.1990
Мать ребёнка: Аликина Елена Викторовна
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
10.06.1994
Сын: Бянкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бянкина Светлана
Смерть
02.01.2000