Бянкина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянкина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1983

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983

Отец: Бянкин Николай Иванович

Мать: Бянкина Е А

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