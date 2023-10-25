Бянкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянкин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1994

Отец: Бянкин Николай Иванович

Мать: Бянкина Светлана

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