Копылова (Чачемина) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения04.11.1898
Дата смерти13.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1898
Рождение ребёнка
02.09.1921
Дочь: Чуфикова Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Копылова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1933
Дочь: Афанасьева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Копылов Валентин Кириллович
Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Родились ещё 2 девочки между Ниной и Александрой: Вера и Анна. Умерли одна от горячки, другая от несчастного случая.
Образование
Неизвестно
3 класса
Награда
Неизвестно
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Смерть
13.07.1984
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область