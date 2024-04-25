Копылова (Чачемина) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Чачемина) Елизавета Семеновна

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

04.11.1898

Дата смерти

13.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1898

Отец: Чачемин Семён Иванович

Мать: Чачемина Сихклитикия Георгиева (Егорова)

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1921

Дочь: Чуфикова Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Копылова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1933

Дочь: Афанасьева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Копылов Валентин Кириллович

Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Кирилл Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Кирилл Михайлович

Родились ещё 2 девочки между Ниной и Александрой: Вера и Анна. Умерли одна от горячки, другая от несчастного случая.
Образование
Неизвестно
3 класса
Награда
Неизвестно
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Смерть
13.07.1984
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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