Чачемина Секлетинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Копылова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Чачемин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачемин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Чачемин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чачемин Семён
Смерть
Неизвестно