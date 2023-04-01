Чачемина Секлетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧачемина Секлетинья

Чачемина Секлетинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Копылова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Чачемин Семён

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачемин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Чачемин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачемин Федор Семенович

Отец ребёнка: Чачемин Семён

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close