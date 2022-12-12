Евдокия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Иоакимович

Отец ребёнка: Иоаким Минич

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Иоаким Минич

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоаким Минич

Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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