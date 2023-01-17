Федор Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иоаким Минич
Мать: Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устина Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Иларионовна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Максим Федорович
Мать ребёнка: Матрона Иларионовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Иларионовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Иларионовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно