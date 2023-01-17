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Федор Иоакимович

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Место рождения

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иоаким Минич

Мать: Евдокия Зиновьевна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устина Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Иларионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Максим Федорович

Мать ребёнка: Матрона Иларионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Иларионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Иларионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Иларионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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