Забаранилова Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забаранилова Гликерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забаранилов Максим Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Забаранилова) Пелагия Максимовна

Отец ребёнка: Забаранилов Максим Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Забаранилов Феоктист Максимович

Отец ребёнка: Забаранилов Максим Макарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно

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