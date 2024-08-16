Забаранилова Гликерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Забаранилова) Пелагия Максимовна
Отец ребёнка: Забаранилов Максим Макарович
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Забаранилов Феоктист Максимович
Отец ребёнка: Забаранилов Максим Макарович
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно