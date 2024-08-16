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Забаранилов Максим Макарович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Забаранилов Макар Ивойлович

Мать: Забаранилова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова Гликерия Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Забаранилова) Пелагия Максимовна

Мать ребёнка: Забаранилова Гликерия Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Забаранилов Феоктист Максимович

Мать ребёнка: Забаранилова Гликерия Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно

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