Забаранилов Максим Макарович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Забаранилов Макар Ивойлович
Мать: Забаранилова Настасья
ГАСО, рев1834, 71об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Забаранилова) Пелагия Максимовна
Мать ребёнка: Забаранилова Гликерия Павловна
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Забаранилов Феоктист Максимович
Мать ребёнка: Забаранилова Гликерия Павловна
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно