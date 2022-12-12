Захарова Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Ксения Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1849 ст.

Сын: Захаров Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Рождение ребёнка
29.01.1860 ст.

Сын: Захаров Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Осифович

Смерть
Неизвестно
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