Захарова Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1849 ст.
Сын: Захаров Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
29.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Осифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно