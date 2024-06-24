Гридусова (Захарова) Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.
Дочь: (Гридусова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
09.12.1881 ст.
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.04.1884 ст.
Сын: Гредусов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.12.1890 ст.
Сын: Гредусов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.
Сын: Гредусов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно