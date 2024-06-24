Гридусова (Захарова) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридусова (Захарова) Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Василий Осифович

Мать: Захарова Ксения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредусов Василий Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.

Дочь: (Гридусова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1881 ст.

Сын: Гредусов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1884 ст.

Сын: Гредусов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1885 ст.

Сын: Гредусов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гредусов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.12.1890 ст.

Сын: Гредусов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.

Сын: Гредусов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Гредусов Василий Лаврентьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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