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Захаров Никифор Васильевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

09.03.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1849 ст.

Отец: Захаров Василий Осифович

Мать: Захарова Ксения Никитична

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1873 ст.

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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