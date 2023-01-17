Захаров Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1849 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1873 ст.
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно