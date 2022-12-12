Захарова (Черкашева) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.
Дочь: Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1873 ст.
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно