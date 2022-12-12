Захарова (Черкашева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Черкашева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.

Дочь: Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1873 ст.

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Никифор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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