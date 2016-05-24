Анисимова (Панова) Милия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1933
Дата смерти24.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933
Рождение ребёнка
25.04.1952
Сын: Анисимова Павел Александрович
Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
09.04.1955
Дочь: Королева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1955
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1960
Сын: Анисимова Александр Алескандрович
Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Смерть
24.05.2016
Читинская обл.