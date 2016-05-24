Анисимова (Панова) Милия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Панова) Милия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1933

Дата смерти

24.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933

Отец: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Мать: Панова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1952

Сын: Анисимова Павел Александрович

Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
09.04.1955

Дочь: Королева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1955

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1960

Сын: Анисимова Александр Алескандрович

Отец ребёнка: Анисимов Александр Иванович

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Смерть
24.05.2016
Читинская обл.
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