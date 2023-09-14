Анисимов Александр Иванович
Место рожденияЧитинская обл.,Чернышевск,
Дата рождения05.12.1926
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926
Отец: Анисимов Иван Николаевич
Читинская обл.,Чернышевск,
Рождение ребёнка
25.04.1952
Сын: Анисимова Павел Александрович
Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
09.04.1955
Дочь: Королева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1955
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1960
Сын: Анисимова Александр Алескандрович
Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Смерть
1998