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Анисимов Александр Иванович

Место рождения

Читинская обл.,Чернышевск,

Дата рождения

05.12.1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926

Отец: Анисимов Иван Николаевич

Мать: не указана

Читинская обл.,Чернышевск,
Рождение ребёнка
25.04.1952

Сын: Анисимова Павел Александрович

Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
09.04.1955

Дочь: Королева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1955

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1960

Сын: Анисимова Александр Алескандрович

Мать ребёнка: Анисимова Милия Владимировна

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Смерть
1998
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