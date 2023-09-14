Панова (Васильева) Марфа Васильевна
Место рожденияс. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Дата рождения?.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Панов Илларион Владимирович
Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович
с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кудринская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович
Рождение ребёнка
08.01.1933
Дочь: Анисимова Милия Владимировна
Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович
Смерть
Неизвестно