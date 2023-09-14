Панова (Васильева) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Васильева) Марфа Васильевна

Место рождения

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.

Дата рождения

?.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Панов Илларион Владимирович

Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Панов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

с. Моловодск, Сретенский р-он, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кудринская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Рождение ребёнка
08.01.1933

Дочь: Анисимова Милия Владимировна

Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Смерть
Неизвестно
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