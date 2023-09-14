Кудринская (Панова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринская (Панова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Панов Владимир (Всеволод) Ефимович

Мать: Панова Марфа Васильевна

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