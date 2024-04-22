Сельков Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1924
Дата смерти24.07.1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924
Отец: Сельков Василий Денисович
Мать: Селькова Анна Ивановна
Военная служба
1942
Военная награда
27.04.1945
Награжден Орденом Отечественной Войны II степени
Военная награда
06.05.1945
Награжден Орденом Красной Звезды
Рождение ребёнка
07.02.1953
Дочь: Литвиненко Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Селькова Прасковья Савельевна
Смерть
24.07.1982