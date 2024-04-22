Сельков Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСельков Виктор Васильевич

Сельков Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Висим, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1924

Дата смерти

24.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924

Отец: Сельков Василий Денисович

Мать: Селькова Анна Ивановна

Висим, Горноуральский, Свердловская область
Военная служба
1942
Военная награда
27.04.1945
Награжден Орденом Отечественной Войны II степени
Военная награда
06.05.1945
Награжден Орденом Красной Звезды
Рождение ребёнка
07.02.1953

Дочь: Литвиненко Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Селькова Прасковья Савельевна

Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
24.07.1982
Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close