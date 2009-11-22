Литвиненко (Селькова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Селькова) Надежда Викторовна

Место рождения

Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

07.02.1953

Дата смерти

22.11.2009

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: Сельков Виктор Васильевич

Мать: Селькова Прасковья Савельевна

Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Геннадий Григорьевич

Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Геннадий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Геннадий Григорьевич

Смерть
22.11.2009
Садовый, город Екатеринбург, Свердловская область
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