Литвиненко (Селькова) Надежда Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.02.1953
Дата смерти22.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Рождение ребёнка
18.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвиненко Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвиненко Геннадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2009