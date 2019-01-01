посёлок Висим, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Висим

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1841Висимошайтанский (Висим), зав.при р. Висиме.1994745310771265Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, пудлингосварочный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Васимо-Шайтайнская волость
276. Васимо-Шайтайнский завод (Васим), село заводское бывшее владельческое, при речках Васиме и Шайтанке, дворов 504, жителей 2817, волостное правление (уездный город 198 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Висимо-Шайтанская волость
1) з. Висимо-Шайтанский, на р. Шайтанке, при впадении ее в р. Межевую Утку. Завод чугуноплавильный и железоделательный, основан в 1741 г. Акинфием Демидовым: ныне принадл Показать все Висимо-Шайтанское общество94427342792Бывшие помещичьи и государственныеПрав., старообр. и единов.Русские200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
320510Висимпосёлок57°39'с.ш.59°29'в.д.O-40-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000241п Висимпоселок

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