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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1841Висимошайтанский (Висим), зав.при р. Висиме.1994745310771265Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, пудлингосварочный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
276. Васимо-Шайтайнский завод (Васим), село заводское бывшее владельческое, при речках Васиме и Шайтанке, дворов 504, жителей 2817, волостное правление (уездный город 198 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Висимо-Шайтанский, на р. Шайтанке, при впадении ее в р. Межевую Утку. Завод чугуноплавильный и железоделательный, основан в 1741 г. Акинфием Демидовым: ныне принадл Показать все Висимо-Шайтанское общество94427342792Бывшие помещичьи и государственныеПрав., старообр. и единов.Русские200—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320510Висимпосёлок57°39'с.ш.59°29'в.д.O-40-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000241п Висимпоселок