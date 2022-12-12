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Романенко Николай Иванович

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Место рождения

Антоновка

Дата рождения

05.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1978 и 1982

Жена: Романенко Вера Валентиновна

Рождение ребёнка
25.10.1982

Сын: Романенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна

Рождение ребёнка
05.08.1984

Сын: Романенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна

Рождение ребёнка
20.04.1989

Дочь: Романенко Марина Николаевна

Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна

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