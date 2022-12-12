Романенко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1978 и 1982
Рождение ребёнка
25.10.1982
Сын: Романенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна
Рождение ребёнка
05.08.1984
Сын: Романенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна
Рождение ребёнка
20.04.1989
Дочь: Романенко Марина Николаевна
Мать ребёнка: Романенко Вера Валентиновна