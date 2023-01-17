Романенко (Чернявская) Вера Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Чернявская) Вера Валентиновна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

13.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1962

Отец: Чернявский Валентин Афанасьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1982

Муж: Романенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1982

Сын: Романенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1984

Сын: Романенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1989

Дочь: Романенко Марина Николаевна

Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович

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