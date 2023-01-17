Романенко (Чернявская) Вера Валентиновна
Место рождения
Дата рождения13.10.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1962
Отец: Чернявский Валентин Афанасьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1982
Рождение ребёнка
25.10.1982
Сын: Романенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1984
Сын: Романенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1989
Дочь: Романенко Марина Николаевна
Отец ребёнка: Романенко Николай Иванович