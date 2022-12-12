Рыбинскова (Балашова) Пераскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинскова (Балашова) Пераскева Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Балашов Кирилл Яковлевич

Мать: Балашова Евдокия Лазаревна

Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Елизавета Никитовна

Отец ребёнка: Рыбинсков Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рыбинский Александр Никитович

Отец ребёнка: Рыбинсков Никита Андреевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинсков Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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