Рыбинскова (Балашова) Пераскева Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Елизавета Никитовна
Отец ребёнка: Рыбинсков Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рыбинский Александр Никитович
Отец ребёнка: Рыбинсков Никита Андреевич
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно