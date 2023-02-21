Балашова Евдокия Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Рыбинскова Пераскева Кирилловна
Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Зинаида Кирилловна
Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
23.03.1909
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно