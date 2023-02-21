Балашова Евдокия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Евдокия Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Рыбинскова Пераскева Кирилловна

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Балашов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Зинаида Кирилловна

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Балашов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Балашов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Балашов Кирилл Яковлевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Кирилл Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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