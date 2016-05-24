Фрейберг (Афанасенко) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейберг (Афанасенко) Людмила Михайловна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

05.09.1919

Дата смерти

24.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1919

Отец: Афанасенко Михаил Евдокимович

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.03.1950

Сын: Фрейберг Владимир Викторович

Отец ребёнка: Фрейберг Виктор Иванович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
24.05.2016
Харьковская область, село Новеселовка
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