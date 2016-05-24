Фрейберг (Афанасенко) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1919
Дата смерти24.05.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1919
Отец: Афанасенко Михаил Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1950
Сын: Фрейберг Владимир Викторович
Отец ребёнка: Фрейберг Виктор Иванович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
24.05.2016
Харьковская область, село Новеселовка