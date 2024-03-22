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Сомов Андрей

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Место рождения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.09.1889

Дата смерти

24.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1889

Отец: Сомов Антон

Мать: Татьяна

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
01.11.1909

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Сомов Петр

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.11.1912

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Сомов Степан

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.1918

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.05.1924

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ксения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.06.1960
Russian Federation
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