Сомов Андрей
Место рождения
Дата рождения25.09.1889
Дата смерти24.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1889
Отец: Сомов Антон
Мать: Татьяна
Бракосочетание
01.11.1909
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Сомов Петр
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
24.11.1912
Рождение ребёнка
26.12.1916
Сын: Сомов Степан
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
13.11.1918
Рождение ребёнка
20.03.1921
Рождение ребёнка
09.05.1924
Рождение ребёнка
15.03.1928
Смерть
24.06.1960
Russian Federation