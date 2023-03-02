(Мяктинова) Ксения
Место рожденияRussian Federation
Дата рождения25.03.1891
Дата смерти14.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1891
Отец: Мяктинов Иван
Мать: Дарья
Russian Federation
Бракосочетание
14.11.1909
Муж: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Сомов Петр
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
24.11.1912
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
26.12.1916
Сын: Сомов Степан
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
13.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
20.03.1921
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
09.05.1924
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Сомов Андрей
Смерть
14.06.1977
Russian Federation