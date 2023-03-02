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(Мяктинова) Ксения

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Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

25.03.1891

Дата смерти

14.06.1977

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1891

Отец: Мяктинов Иван

Мать: Дарья

Russian Federation
Бракосочетание
14.11.1909

Муж: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Сомов Петр

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
24.11.1912

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Сомов Степан

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
13.11.1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
09.05.1924

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Сомов Андрей

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
14.06.1977
Russian Federation
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