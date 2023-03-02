Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1918

Дата смерти

10.08.1994

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1918

Отец: Сомов Андрей

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
03.07.1938

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Дворяшин Григорий

Рождение ребёнка
15.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворяшин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворяшин Григорий

Смерть
10.08.1994
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