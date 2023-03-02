Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1918
Дата смерти10.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1918
Отец: Сомов Андрей
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
03.07.1938
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Дворяшин Григорий
Рождение ребёнка
15.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворяшин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворяшин Григорий
Смерть
10.08.1994